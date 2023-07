Baloncesto: Surgen finalistas de la Copa Federaciones

En la cartelera de hoy se disputarán los juegos correspondientes a la última fecha de la fase grupal del Campeonato Nacional Masculino de Mayores 2023.

Los encuentros previstos son: Amambaiense vs. Paranaense, Guaireña vs. Pilarense, Ovetense vs. Sanlorenzana y Colonias Unidas vs. Encarnacena.

El Grupo A lo componen: San Lorenzo, Encarnación, Colonias Unidas, Coronel Oviedo y Concepción. En el Grupo B: Paranaense, Pilar, Amambay y Guaireña.

Torneo Femenino

La Superliga Femenina inició anoche la rueda de revanchas, con el partido entre Libertad y Félix Pérez Cardozo.

Conforme al calendario de programación de la Confederación Paraguaya de Básquetbol, esta noche vuelve a jugar Libertad, recibiendo en La Huertita a Sol de América.