Paraguay es finalista del Campeonato Femenino de Inmigración en España

La Albirroja Femenina genera sensación en el popular Campeonato de Imingración que se está disputando en España y que recientemente incorporó la participación de mujeres, teniendo en cuenta que había arrancado solamente con presencia masculina.

Paraguay, El Salvador, Perú, Ecuador, España, Colombia, Honduras y Bolivia son algunas selecciones que participan de dicho certamen.

En el Grupo A, las compatriotas superaron 6-0 a Ecuador, 9-0 a Perú y 8-1 a El Salvador. En la seminales, Paraguay venció 2-0 a Colombia y se citará con España en la gran final de este domingo.

La mayoría de las chicas, que se desempeñan laboralmente como empleadas domésticas, ya pasaron por clubes de nuestro país. Adriana Fabiola Olazar Palma, de 27 años, es una de las paraguayas que contó su experiencia.

“Mis primeros pasos fueron en la escuela de fútbol entre los nenes. Hasta los 15 años jugué a la escuela de fútbol. Mi primer fichaje fue en el Club 4 de Agosto de mi querida ciudad de Areguá para formar parte de la selección de mi ciudad, donde me desempeñaba como delantera”, expresó Adriana.

“Luego fui llamada por la selección de Fernando de la Mora para reforzar el equipo para la competencia del internacional a nivel departamental, donde varias veces me tocó jugar de delantera, pero también me tocó jugar de central, volante central y también de portera. De ahí fui a la Liga Sanlorenzana, donde me tocó jugar para el Club 13 de Junio de reducto, donde me consagré campeona en el 2017″, puntualizó la compatriota, en charla Raúl Pérez Quiroz, quien transmite todos los partidos vía Facebook Live (R.P Todo Deportes).