Golf: Día de la Amistad, en el Asunción

Los ganadores, en caballeros, fueron Rafael Kim (mejor gross), Joel Cañete (0 a 9 de handicap), Se Young Ro (10 a 16), José Costas (17 a 24) y Santiago Kwoung (25 a 36).

En cuanto a la categoría Senior resultó ganador Carlos Cazal, y en Super Senior, Domingo Ocampo. En damas, triunfaron Viviana Prett (mejor gross), Sofía Chena en 0 a 20 de handicap, y Miriam Shin de Park en 21 a 40.

Fueron ganadores de los premios especiales José Amado (best score extranjero), Milciades Uliambre (best putt), Kimiko de Oda (best approach damas), Jorge Battista (best approach caballeros), Anes Choi (precision drive damas), Héctor de Tommaso (presicion driva caballeros), Fernanda Vera (long drive damas) y Matías Velázquez (long drive caballeros).

Copa Ciudad de Asunción

La Copa Ciudad Asunción, clasificatorio a las finales de la Copa Hyundai, se realizará el sábado 5 de agosto, en las instalaciones del AGC y las salidas son por horarios de 06:00 a 13:00 mientras que la premiación será desde las 18:00.

Las inscripciones tienen un costo de G. 200.000 socios y 300.000 no socios, y se puede consultar al 0981 948 897.

Pro Am, el 16 de agosto

El Torneo Pro Am de Golf Copa Banco Atlas se realizará el próximo 16 de agosto en el AGC con salidas simultáneas desde las 12:30.

Para evacuar dudas sobre el certamen o la inscripción, pueden consultar a los números 021291-714; 021 290-251 y 0971 473-10