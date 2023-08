Futsal FIFA: Siguen ocho en “Honor”

Los primeros emparejamientos del certamen de futsal FIFA son: Campoalto vs. Villa Virginia, Presidente Hayes vs. Coronel Escurra, 3 de Mayo vs. Filosofía y San Gerónimo vs. Santaní.

Las posiciones finales, determinantes para los clubes que continúan en carrera, así como para los que ya no forman parte de la división: Campoalto 27 puntos, Hayes 24, 3 de Mayo 19, San Gerónimo, Santaní 16, Filosofía 15, Escurra 14, Villa Virginia 9, Gaspar R. de Francia 8, Universidad Americana 6 y Silvio Pettirossi 5. Estos dos últimos perdieron la categoría y van a la Primera.

Hay juegos por la Premium

Hoy se completará la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga Premium, con los juegos: Afemec vs. Star’s Club (12:00, polideportivo del Sol de América, TV) y Exa Ysaty vs. Cerro Porteño (11:00, Colegio Ysaty).