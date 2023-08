Ñeembucú y Olimpia lograron triunfar en la Fiesta de Evolución

Ambos equipos que representan a Paraguay, consiguieron su primera victoria, siendo que en la primera fecha ambos empataron.

Olimpia Sub 16 femenino, que cayó 3-0 ante Vallecaucana, tuvo la jornada libre y volverá a competir el lunes.

Anotaron para Ñeembucú Luana Prieto (39′) y Elisea Medina (70′). Para los franjeados marcaron; Yacop Kollenberg (58′, 67′ y 74′) y Barúa (72′).

Este lunes se desarrollará la tercera fecha, con jornada libre la la Sub 13 masculino de Olimpia Villeta. Las chicas de la Sub 14 de Ñeembucú se enfrentarán a Liga Vallecaucana de Colombia (09:00) y la Sub 16 femenino de Olimpia (11:00) a Macará de Ambato de Ecuador, ambos encuentros en Parque Azulgrana (Ypané).

- Los resultados de la segunda fecha:

SUB 13 MASCULINO

Liga Santander 1 – Flamengo 3

Independiente del Valle 3 – Alianza Lima 3

Vélez Sarfiel 8 – GEN Chile 0

SUB 14 FEMENINO

ULA FC 1 – Nacional 22

River Plate 0 – Barcelona SC 0

GEN Chile 0 – Liga Vallecaucana 3

SUB 16 FEMENINO

Macará de Ambato 0 – Alianza Lima 1

Sao Paulo 9 – Potosí 0

Universidad Católica 3 – Liga Vallecaucana 2

Nacional 4 – AFF Yurubí 0