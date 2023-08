Baloncesto: No bastó el esfuerzo de Brasil

Los sudamericanos tuvieron un buen inicio pero la mayor solidez de los ibéricos los puso inalcanzables en el mundial de baloncesto.

La otra selección sudamericana, Venezuela, también tuvo revés contra Cabo Verde, cayendo 75-81 pero aún respira con chances si vence por 16 puntos a Georgia en el último juego de su grupo.

Entre los americanos del Norte, hubo triunfo de Estados Unidos contra Grecia de 109-81, pero Puerto Rico se resinó contra Serbia 77-94.

En otros partidos, la Eslovenia del magnífico NBA de los Mavericks Luka Doncic avanzó de etapa a costa de Georgia, imponiéndose 88-67. También ganaron Costa de Marfil a Irán 71-69 y Nueva Zelanda a Jordania 95-87.

Juegos de hoy. Los partidos de la fecha son: Alemania vs. Finlandia, Angola vs. Dominicana, Egipto vs. México, Líbano vs. Francia, Autralia vs. Japón, Filipinas vs. Italia, Montenegro vs. Lituania y Canadá vs. Letonia.

Otra ronda del femenino

A nivel local, esta noche se disputan los dos partidos por el cuadrangular semifinal.

Olimpia Queens y Sol de América, los dos ganadores de la primera fecha se encuentran a las 19:30, en el polideportivo “Osvaldo Domínguez Dibb”.

En el “Efigenio González” de Villa Morra animarán Félix Pérez Cardozo contra Libertad, a las 20:00.

El sábado se cierra la primera rueda con los partidos: Olimpia Queens vs. Félix Pérez Cardozo y Libertad vs. Sol de América.