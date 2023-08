Baloncesto: Colonos, mejores que los Reyes

En un juego de baloncesto donde los colonos estuvieron siempre arriba en el marcador, los olimpistas descontaron pero cayeron finalmente 70-73, con parciales 12-26, 20-17, 20-15 y 18-15.

El refuerzo dorado dominicano Nehemías Morillo, que jugó los 40′ llegó a 24 puntos, mientras en Olimpia lideró Abraham Mercado, con 16 puntos.

El campeón vigente, Deportivo San José goleó 100-66 a Deportivo Campoalto.

Félix Pérez Cardozo tuvo una gran remontada para doblegar a Libertad 78-76, en un torneo que se está poniendo bastante interesante.

Hoy regularizan el juego de la primera fecha, entre Deportivo Campoalto y Colonias Gold.

También abren la sexta fecha: Libertad vs. Olimpia Kings y Félix Pérez Cardozo vs. Deportivo San José.

El sábado completan la ronda Colonias Gold y Deportivo Campoalto.

Femenino. Anoche jugaban la segunda fecha del cuadrangular de la Liga Nacional de Básquetbol Femenina: Olimpia vs. Sol de América y Félix Pérez Cardozo vs. Libertad.

Brasil y Venezuela, por sus vidas

Los seleccionados sudamericanos de Brasil y Venezuela jugarán sus chances de avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo Japón, Filipinas e Indonesia 2023. Los vecinos enfrentará a Costa de Marfil, en tanto que los petroleros deben golear a Georgia para clasificar.

En cuanto a otros americanos, consiguieron ayer su pasaporte República Dominicana que se impuso 75-67 a Angola y la invicta Canadá que doblegó a Letonia 101-75.

Otros resultados: Alemania 101 - 75 Finlandia, Egipto 100 - 72 México, Francia 85 - 79 Líbano, Australia 109 - 89 Japón, Italia 90 - 83 Filipinas, Lituania 91 - 71 Montenegro.

Programa de hoy: Sudán vs. Serbia, Estados Unidos vs. Jordania, Eslovenia vs. Cabo Verde, China vs. Puerto Rico, Grecia vs. Nueva Zelanda e Irán vs. España.

Ya esperan clasificados: República Dominicana, Italia (Grupo A); EE.UU. (C); Lituania, Montenegro (D); Alemania, Australia (E); España (G); Canadá y Letonia (H).