Baloncesto: Brasil, a la segunda ronda

Los otros americanos que avanzaron al mundial de básquetbol son: Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico.

Lea más: Colonos, mejores que los Reyes

Mañana jugarán también: Serbia vs. Italia, República Dominicana vs. Puerto Rico, EE.UU. VS. Montenegro, Lituania vs. Grecia, Alemania vs. Georgia, Eslovenia vs. Australia y España vs. Letonia.

El domingo hay segunda ronda de juegos y surgirán los 8 mejores para los cuartos de final.

Campeonato local

Anoche se disputaban los tres partidos por la quinta fecha del Clausura Masculino: Campoalto vs. Colonias Gold, Libertad vs. Olimpia y Félix Pérez Cardozo vs. Deportivo San José.

El sábado prosiguen ambas ligas, Colonias vs. Campoalto por la varonil y la tercera fecha semifinal del femenino con Olimpia vs. FPC y Libertad vs. Sol de América.