Baloncesto: Ligas y Copa del Mundo

Adelantan Gold y Campoalto

En cuanto al torneo de básquetbol masculino, Colonias Gold y Deportivo Campoalto se miden en Obligado, por el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol, abriendo la rueda de revanchas. El partido será en el estadio Ka’a Poty, desde las 18:30.

La ronda se completa el lunes, con los cotejos: Olimpia Kings vs. Deportivo Campoalto y Libertad vs. Deportivo San José.

Los últimos resultados registrados fueron: Campoalto 65 - 92 Colonias Gold, Libertad 91 - 85 Olimpia Kings y Félix Pérez Cardozo 76 - 99 San José.

* Posiciones: San José 11 puntos, Olimpia Kings 10, Libertad 9, Colonias Gold y Félix Pérez Cardozo 8, Campoalto 5.

Liga Femenina

La Liga Nacional Femenina se encuentra en etapa de cuadrangular semifinal, a dos ruedas.

Hoy se disputará la tercera fecha, con los dos juegos.

Duelo de favoritos entre Olimpia Queens que recibirá Félix Pérez Cardozo, en el “Osvaldo Domínguez Dibb”, a partir de las 20:00.

En el mismo horario, Libertad jugará en “La Huertita” contra Sol de América.

* Posiciones: Olimpia Queens 4 puntos, Sol de América y Félix Pérez Cardozo 3, Libertad 2.

Gran victoria de Brasil

La selección de Brasil consiguió una gran victoria contra Canadá, por el marcador de 69-65. El team sudamericano mantiene firme posibilidad de avanzar a cuartos de final de la Copa del Mundo y para ello deberá ganarle mañana a Letonia.

* Otros resultados. En duelo de centroamericanos, Puerto Rico se impuso 102-97 a República Dominicana.

Estados Unidos clasificó al vencer con lo justo a Montenegro y eliminarla 85 - 73, igualmente Lituania avanzó a costas de Grecia 92-67, Alemania de Georgia 100-73 y Eslovenia de Australia 91-80. Por su parte, Italia le ganó 78-76 a Serbia y Letonia 74-69 a España.

Ya avanzaron a cuartos Estados Unidos, Lituania, Alemania y Eslovenia.

Quedaron fuera: Montenegro, Grecia, Australia y Georgia.

Los juegos claves para mañana, donde surgirán los últimos cuatro clasificados serán: Italia vs. Puerto Rico, Brasil vs. Letonia, República Dominicana vs. Serbia, España vs. Canadá.

Los partidos por cuartos de final se disputarán el martes, miércoles, jueves y sábado. Las semifinales serán el viernes.

La gran final y el juego por el bronce se disputarán el domingo.