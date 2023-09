Copa Mundial de Baloncesto: Últimas plazas

Pelearán para avanzar a la siguiente fase del certamen de básquetbol: Brasil vs. Letonia, Italia vs. Puerto Rico, República Dominicana vs. Serbia y España vs. Canadá.

Los otros juegos, con clasificados ya definidos: Alemania vs. Eslovenia y Estados Unidos vs. Lituania.

Los partidos con selecciones ya eliminadas: Australia vs. Georgia y Grecia vs. Montenegro.

Los cuartos de final arrancarán el martes.

Varones retoman mañana. El Torneo Clausura de la Liga Nacional prosigue mañana con dos partidos: Olimpia Kings vs. Deportivo Campoalto y Libertad vs. Deportivo San José.

Ayer se enfrentaban en Obligado, Colonias Gold y Deportivo Campoalto.

Femenino. También ayer se enfrentaban por la tercera ronda de ida semifinal de la Liga Nacional Femenina: Olimpia Queens vs. Félix Pérez Cardozo y Libertad vs. Sol de América.