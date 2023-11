Baloncesto U17: Cerrando el lote

Paraguay le había ganado a los ecuatorianos en el partido de baloncesto por la fase de grupos 58-51, pero ayer, en el encuentro por el séptimo y octavo puesto, cayó por el marcador de 74-63.

La selección guaraní formó parte del Grupo A, donde cayó goleado 79-37 contra Brasil, 48-46 contra Chile y le ganó a Ecuador.

En la reclasificación por puestos, del quinto al octavo, Paraguay perdió 72-47 contra Uruguay.

Anoche jugaban la gran final Venezuela vs. Argentina, por el bronce Brasil vs. Chile y por el quinto puesto Uruguay vs. Colombia.

Super 6

Deportivo San José será partícipe de la segunda etapa de la Liga Sudamericana luego de ganar su grupo y quedar segundo del lote de seis clubes, lo que le valió a los “santos” esperar que los clasificados del tercer al sexto puesto disputen los primeros partidos.

El otro que no jugará en la jornada inicial es Titanes de Barranquilla, Colombia, clasificado en primer lugar.

Los juegos de apertura del Súper 6 serán: Peñarol de Uruguay (tercer mejor clasificado) vs. Caribbean Storm de Colombia (6°) y Gimnasia y Esgrima de Comodoro de Argentina (4°) vs. Instituto de Córdoba (5°).

En el Día 2, San José jugará contra el ganador de Peñarol/Caribbean y Titanes contra el ganador de Gimnasia/Instituto. Los ganadores avanzan al Final Four.

Los perdedores jugarán contra los perdedores de la jornada inicial por los dos cupos restantes de la fase final de la Liga.