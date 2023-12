Beach Boxing: Mañana en Liberación se cierra la temporada

En la oportunidad se pondrán en juego tres cinturones, denominados “Moacyr Lima”, en reconocimiento al creador de esta modalidad de combate hace más de 10 años, en Río de Janeiro (Brasil).

Las peleas

La programación del día de mañana anuncia los siguientes combates: 1°) Lucio “Corajudo” Mendoza (“Mokete Pynandi”, de Liberación) vs. José Rodolfo Rojas (“León de Judá”, Shifu Boxing de la Asociación Limopai Kung Fu de Colonia Thompson, Ypané); 2°) Gabriela Rojas (“Mokete Pynandi”, de Liberación) vs. Perla Cabañas (“El Arte del Boxeo”, de Concepción); y 3°) Narcos González (“Mokete Pynandi”, de Liberación) vs. Elieser Noguera (“Academia de Boxeo-Profesor Ramón López”, de Santo del Guairá, Canindeyú).

La organización estará a cargo de la academia anfitriona, para concluir la temporada 2023. Siguiendo los delineamientos y obligaciones de este tipo de eventos, fue designado como el médico de la velada el doctor Víctor Manuel Villalba.