Buen comienzo de Héctor Ortega en el LAAC

Ortega, Top 5 al final de los primeros 18 hoyos, estuvo muy sólido y bastante concentrado lo que le permitió finalizar esta ronda inicial entre los primeros de este importante certamen.

Héctor firmó una tarjeta con 70 golpes, par de cancha para compartir la tercera plaza y así mirar con optimismo el segundo dia de juego de este evento que reúne a 108 golfistas amateur de 29 países de toda América Latina.

Los otros jugadores paraguayos finalizaron mucho más atrás, Franco Fernández finalizó en el puesto 24 con 74 impactos, 4 sobre el par de la cancha.

Posteriormente comparten la posición 33, Ezequiel Cabrera y Erich Fortlage que completaron la primera vuelta con 75 golpes, 5 arriba del par y lugar 85 para Daniel Cano con 79, +9. Por su parte Benjamín Fernández finalizó un poco más allá del lugar 40.

El campeón del LAAC recibirá una invitación para jugar el Masters Tournament 2024 en Augusta National Golf Club, el The 152nd Open en Royal Troon y el 124th U.S. Open que se jugará en Pinehurst No. 2.