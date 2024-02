Ciclismo de ruta: Mañana arranca el campeonato Nacional, en Arroyos y Esteros

Esta primera cita de temporada ranqueable es organizado por la Federación Paraguaya de Ciclismo, modalidad de ruta.

La competencia se desarrollará en la ciudad de Arroyos y Esteros, la concentración e inicio será frente a la Plaza Fidel Maíz, sobre la ruta que une dicha ciudad con Tobati, a partir de las 6:00, partiendo en tren controlado hasta el punto de largada oficial sobre la ruta.

Lea más: Cursos y competencias en la Federación Paraguaya de Ciclismo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El circuito tiene una extensión de 25 kilómetros y las categorías habilitadas son Elite, Sub 23 masculino, que darán 4 vueltas al trazado; mientras que las categorías de Damas Elite, Sub 23, Junior, Master A, B y C darán 3 vueltas. La fiscalización de la competencia está a cargo del Colegio de Comisarios de la FPC.

Agua Marina en Europa

La ciclista paraguaya Agua Marina Espínola, con su equipo Primeu Velo Groupe Abadie, inician una gira de 10 días por España, donde buscará alcanzar su máximo nivel esta temporada con el objetivo de lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.