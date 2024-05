Futsal FIFA: Goleada de Olimpia sobre Cerro Porteño

El partido de futsal FIFA fue parejo hasta los 3′ finales, cuando los azulgranas, en el desesperado intento de igualar y en modo quinto jugador, recibieron los 3 goles restantes. Alex López, en 2 ocasiones, Iván González y Jorge Valdez -2- convirtieron para los franjeados, Pedro Pascottini y Enmanuel Ayala para los cerristas.

Anoche se enfrentaban Deportivo Humaitá y Afemec.

* Hoy. Los duelos complementarios de la ronda son: Star’s Club vs. San Cristóbal (cancha de Star’s, a las 11:00), Campoalto vs. Exa Ysaty (Sol de América, a las 18:00) y Villa Hayes vs. Sport Colonial (polideportivo departamental de Villa Hayes, a las 19:00).