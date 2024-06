Ajedrecistas campeones mundiales homenajeados por Nihon Gakko

Los atletas Arturo Cáceres, campeón mundial en la categoría Sub 15; Enzo Viñales González, campeón Mundial Escolar Sub 11 Absoluto y Campeón Mundial Escolar de Ajedrez Rápido Sub 11 y Jeremías Giménez Toledo, vicecampeón mundial Escolar de Ajedrez Blitz Sub 7 fueron reconocidos por sus logros.

El evento fue con la entrega de diplomas de Reconocimiento a los Atletas Arturo, Enzo, Jeremias. que contribuyeron en una gran presentación de Paraguay en el Evento citado.

Por último se tuvo un momento artístico de parte de artistas destacados de la institución y exhibición de karate realizado por alumnos de la institución para de esa forma darle un broche de oro a tan sublime acto.