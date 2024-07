Primero viene el sueño, luego la gloria

“Si mi hermana no está, no sé cómo voy a competir. Esto lo hicimos juntas y no lo voy a lograr sola. La quiero acá”, fue el mensaje claro y estremecedor de Gabriela Narváez. La charla transcurre por teléfono, desde la Villa Olímpica en París. Habla la judoka que está a punto de representar a Paraguay en los Juegos Olímpicos. Del otro lado, en algún punto de nuestra tierra guaraní, escucha con resiliencia y atención su padre Gabriel.