Ajedrez por Zenón Franco: Torneos Memorables (15 ), Santa Mónica 1966

Los favoritos eran el campeón del mundo Tigran Petrosian, su desafiante en el match finalizado el 8 de junio, Boris Spassky, y los dos mejores jugadores de Occidente, el danés Bent Larsen, y Bobby Fischer, que había rechazado jugar la I Copa Piatigorsky, en 1963.

Un total de 10 participantes que se enfrentaron a doble vuelta, con una bolsa de premios, entonces sin precedentes, de 20.000 dólares (190.000 dólares en 2023).

Spassky comentó que la sala de juego estuvo abarrotada especialmente durante las últimas rondas, “cuando la batalla por el primer lugar llegó al máximo”, con los 800 asientos ocupados, y unos 1.500 espectadores diarios.

“Debe decirse que los competidores cumplieron con las expectativas de los espectadores. En todo caso, esta era la opinión de la prensa que cubrió el torneo extensamente. Juego agudo y batallas sin compromiso se desarrollaron en muchas de las partidas”, añadió Spassky.

Se publicó un libro excelente sobre el torneo, Second Piatigorsky Cup, por Dover, y luego por Editorial Chessy en España, que es una joya. Todas las partidas están comentadas por uno o los dos jugadores de cada partida.

Primera vuelta: Mal comienzo de Fischer

Al término de la primera vuelta los líderes eran Spassky y Larsen, que tenían 6 puntos sobre 9, el tercero era Reshevsky con 5, seguían después Lajos Portisch, Wolfgang Unzicker y Miguel Najdorf con 4½ puntos.

Larsen comenzó perdiendo ante Ivkov. En las ocho partidas siguientes hizo cuatro tablas y ganó cuatro partidas; “En la primera parte Larsen jugó de forma excelente”, admitió Spassky, “En la ronda 6, el danés, con las piezas negras, derrotó a Fischer, que cometió un error asombroso cuando su oponente estaba en apuro de tiempo”.

Robert Fischer

Bent Larsen

2ª Copa Piatigorsky Santa Mónica (6), 25.07.1966

La posición crítica es esta, veamos cómo finalizó la partida:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=HRUOcaZW2cb7Ly+pH+ThtZa+jnsbCtPmxCIXwiPgFKPeHA1KSSUqvlaOuaMy/Slh

En la siguiente ronda Larsen se dio el lujo de entregarle la dama al campeón del mundo.

Bent Larsen

Tigran Petrosian

2ª Copa Piatigorsky, Santa Mónica (7), 27.07.1966

Aquí comienza el remate, veamos cómo finalizó la partida:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=pTRHCZDvaoBe9CI2YdN3W10HhWNYS5nvtqQIpPPr6S1l2E3m3Y0S0C4gPyafRO4G

Larsen también derrotó a Petrosian en la segunda vuelta.

Fischer, que era considerado el favorito por mucha gente, estaba ¡penúltimo!, con 3½ puntos, era algo que él, ni nadie, hubiera imaginado antes de empezar.

En la 5ª ronda, antes de perder con Larsen, Fischer había dejado escapar la victoria en un final muy ventajoso contra Unzicker.

Tras caer ante Larsen perdió dos partidas con las piezas negras, con Najdorf en la 7ª ronda, en una partida excelente de Don Miguel y en la 8ª ronda llegó a un final inferior contra Spassky que no pudo sostener, a pesar del poco material, alfil y tres peones para su rival contra caballo y tres peones de Fischer.

Spassky comentó, “Los reveses del gran maestro norteamericano en la primera vuelta son difíciles de explicar. Creo que su juego al comienzo estuvo afectado por su práctica insuficiente de torneos – Fischer ha jugado pocos torneos en los últimos años”.

Segunda vuelta

Jan Timman contó en la revista New in Chess, que, en ocasión de la muerte de Fischer, un trabajador de la construcción llamado Jim Harrison le dejó un mensaje en Internet.

Le dijo que durante la celebración del torneo de Santa Mónica, una mañana muy temprano, mientras estaba trabajando en el hotel Miramar, estaban paseando Fischer con su amigo Lombardy, y pudo escuchar a un vivaz Fischer decirle en voz muy alta, creyendo hablar en privado: “Voy a demoler a Najdorf, ¡y a Larsen!, Petrosian no tiene ninguna chance, ¡y espera a que juegue con Spassky!”.

Esta conversación, que muestra el feroz espíritu competitivo de Fischer, impactó a ese obrero, le quedó muy grabada, y 40 años después, aún lo recordaba casi literalmente.

No obstante, como se señala en Bobby Fischer The Later Years de John Donaldson, esto no es del todo exacto, Lombardy dijo que él no estuvo en Santa Mónica. “No tenemos dudas de que el espíritu de la anécdota es verdadero, pero no los hechos”, señaló Donaldson.

Las cosas efectivamente cambiaron en la segunda vuelta, comenzó con cuatro victorias consecutivas.

En la 10ª ronda Fischer venció con las piezas blancas a Reshevsky, en la 11ª derrotó con negras a Portisch, esa partida fue incluida en su libro Mis 60 Partidas Memorables, para luego vencer a Ivkov y a Donner, en la ronda 13.

En la 14ª ronda quedó inferior ante Unzicker, aunque consiguió tablas, en la ronda 15 se tomó la revancha ante Larsen, y en la 16ª ronda hizo lo propio con Najdorf, en otra partida que incluyó en mis 60 partidas Memorables, y esa es también la única partida que Fischer comentó para el libro del torneo.

Con respecto a Larsen, que había comenzado la segunda vuelta derrotando a Ivkov, Spassky comentó que “después de la ronda 10 el gran maestro danés, con siete puntos en su haber, se convirtió en el líder. [Le seguía Spassky con 6½] Evidentemente Larsen estaba convencido de que su suerte se mantendría. Pero en la ronda 11 perdió con Donner. Seguidamente estuvo también desafortunado en sus partidas con Unzicker y conmigo. Esto obligó a Larsen a abandonar toda esperanza de ganar el torneo”.

Rondas 17 y 18

Al llegar a la penúltima ronda Fischer había alcanzado al líder Spassky, ambos tenían 10 puntos sobre 16, mientras que Larsen, Portisch y Unzicker tenían 8½ puntos.

“En la ronda 17 tuve mi segundo encuentro con el americano, que me había alcanzado. Hubo mucho público en esa ronda. Para mantener el orden la dirección invitó a un policía, que, dicho sea de paso, resultó ser un aficionado al ajedrez…”, comentó Spassky.

Spassky eligió la Variante Marshall de la Apertura Española en su partida con Fischer, y aunque se llegó a un final con un peón de más para Fischer, Spassky no tuvo dificultades para igualar la partida gracias a su juego activo.

Antes de la última jornada Spassky y Fischer eran colíderes con 10½ puntos, seguidos de Larsen con 9½.

Los enfrentamientos de la última ronda favorecían a Spassky, que debía enfrentarse a Donner con las piezas blancas, mientras que Fischer tenía negras ante Petrosian.

Y “se dio la lógica” como hubiera dicho Herman Pilnik, Spassky ganó y Fischer empató, con lo que Spassky se alzó con el primer puesto sin compañía.

Esa fue la última vez que Fischer no ocupó el primer puesto en un torneo.

Por otra parte, tras la ronda 15 Najdorf compartía, con Unzicker, el tercer lugar con 8 puntos, solo detrás de Spassky con 9½ y Fischer con 9, pero al perder sus tres últimas partidas, Don Miguel cayó al 8º lugar.

El vencedor, Boris Spassky

En Russians versus Fischer de Dmitry Plisetsky y Sergey Voronkov se recogen las impresiones de Spassky sobre su triunfo y sobre otros temas:

“Me es difícil hablar de mí mismo. Durante el torneo no pensaba en el primer lugar. Había buenas razones para ello: en primer lugar, y por sobre todo, carecía de un buen arsenal de aperturas. Todas mis ideas en la apertura habían sido empleadas en las siete etapas preliminares del Campeonato Mundial. Además, me sentía algo cansado tras mi match con Petrosian, y por lo tanto me esforcé en jugar calmada y sólidamente, sin evadir las tablas”.

“¡Mi pesimismo se fortificó cuando el aparentemente ‘vencido’ Fischer (después de tres derrotas seguidas en la primera mitad) de improviso recuperó su espíritu de lucha en la segunda mitad y consiguió la hazaña de conseguir 6½ puntos en siete rondas!”.

“Petrosian podría, por supuesto, haber hecho un torneo mucho mejor. Creo que la razón de su falta de éxito fue la fatiga tras el match por el título mundial. ¡Esta es una prueba más de que la corona mundial no se gana con facilidad!”.

Opinión de Spassky sobre Fischer

“El juego de Fischer me produjo una buena impresión. Consiguió el mayor número de victorias, y, de hecho, su juego fue el más interesante… En la segunda parte del torneo el campeón de EE.UU. se desprendió de su nerviosismo y adquirió confianza”.

“Fischer es un ajedrecista muy dotado: tiene ideas ajedrecísticas interesantes y su manejo recuerda al de Capablanca. Fischer tiene un excelente conocimiento de la teoría de aperturas, pero tiene menos confianza en posiciones atípicas. No obstante, este es un defecto que, desafortunadamente, en cierto modo, es compartido por casi todos nosotros”.

“Después de algunas rondas traté con el americano y nos llevamos bien, me di cuenta de cuán devoto es Fischer al ajedrez. Uno hasta tiene la impresión de que sin el ajedrez es un solitario…”.

Veamos una de las victorias de Spassky en Santa Mónica con comentarios del libro Spassky Move by Move, que se publicó en castellano por Ventajedrez en Argentina y la Editorial Chessy en España.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 14 de agosto de 2024