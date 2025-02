Fútbol de salón: San Antonio triunfa en juego caliente

San Antonio se impuso 2-0 a Ñemby y el jugador Luis “Pela” Gómez sufrió fractura del tabique, pómulo y zona orbitaria, tras el golpe cobarde del jugador Leonardo Marecos, en el partido de fútbol de salón.

Lea mas: Sigue la fiesta por el interior}

Rápidamente, la Federación Sanantoniana, además de expresar su repudio a “la criminal golpiza a traición del impresentable Leonardo Marecos”, organiza una actividad benéfica a favor de “Pela” Gómez, para el domingo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el otro juego por el Grupo 2, Piquete Cué se impuso 3-0 a Villeta.

Grupo 3: San Bernardino 5 - 1 Caacupé, Altos 6 - 2 Tobatí, Itauguá 4 - 5 Itacurubí de la Cordillera.

Grupo 5: Caaguazú 1 - 1 Coronel Oviedo, Caazapá 5 - 3 San Juan Nepomuceno.

* Paridad en el Este. El Grupo 7, en el Este del país, está emocionante, con tres equipos con igual puntuación en la vanguardia.

Presidente Franco ganó el clásico a Paranaense, por 2-0 y trepó a la punta. En el otro partido, Minga Guazú se impuso por idéntico marcador a Hernandarias.

Minga, Franco y Paranaense, el campeón vigente, tienen 4 puntos, en tres partidos disputados.

* Juegos de hoy. Los partidos de la fecha: Ñemby vs. Piquete Cué, San Antonio vs. Lambaré (Grupo 2); Altos vs. Caacupé, Itauguá vs. Tobatí, Itacurubí vs. San Bernardino (Grupo 3); Nepomuceno vs. Oviedo, Caaguazú vs. Caazapá (Grupo 4)