Tenis: Emma Navarro barre a la colombiana Arango en la final y gana el Abierto de Mérida

Apenas en el segundo game la norteamericana mostró su superioridad al quebrar el saque de una rival que poco a poco se hundió en la frustración y se quedó sin capacidad de respuestas. Con un gran velocidad que le permitió llegar a casi todas las bolas, Navarro marcó su diferencia con un ‘drive’ venenoso y buena defensa cuando Arango metió buenas pelotas con su revés.

Después de sufrir el segundo quiebre, Emiliana comenzó a reclamar a su entrenador, se vio desconcentrada y fuera de distancia, con numerosas pelotas fuera. Navarro cerró el set con su tercer quiebre para imponerse en 27 minutos.

En el segundo parcial Emiliana, que llegó a la final desde el torneo de clasificación y mejoró 53 lugares en su ranking, trató de hacer borrón y cuenta nueva. No funcionó; la estadounidense fue superior con su saque en el primer juego y quebró en el segundo.

Emiliana pareció resurgir en el noveno ‘game’; con un gran revés en la red se acercó y forzó un ‘deuce’. Sin embargo, Emma jamás perdió la concentración , mantuvo el servicio y volvió a quebrar en el décimo. El resto del partido continuó con el mismo guion; Emma se fue delante 5-0 y aunque Arango no dejó de luchar y volvió a provocar un ‘deuce’, tras el cual no pudo cerrar. Navarro, que logró su segundo triunfo como profesional, invitó a la colombiana a estar orgullosa de sí misma por haber cumplido la mejor semana de su vida.

“Gracias por hacerme sentir tan bien, por entregarse como lo hicieron; estoy muy agradecida”, comentó la estadounidense. Arango, que se convirtió en la primera mujer de su país en la final de un torneo WTA 500, calificó a Navarro de una inspiración para ella y agradeció a la gente de Mérida, sobre todo a los niños que hasta se pusieron gorras al revés para imitarla.

“Han sido alcahuetes conmigo, me llevaron limón a la miel a la cancha , me apoyaron en la tarde, en la mañana, con frío y con calor y esta semana me la llevo conmigo“, dijo la colombiana, que este lunes aparecerá en el lugar 80 del ránking, su mejor colocación. EFE