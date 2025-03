Ciclismo: Paraguayos conquistan la pista de Cascavel

El Grand Prix de Cascavel, certamen que se desarrolló en Brasil entre ayer y hoy, culminó con los paraguayos en el podio internacional luego de kilómetros de recorrido en el que se destacó el título de Carlos Domínguez (20 años), que por tercer año consecutivo se corona campeón en la categoría Sub 23.

Domínguez, de Paraguay Cycles Club, recientemente había impuesto un récord nacional en pista, ahora se lució en otra pista con el oro y tricampeón en Sub23. Al culminar su participación comentó para ABC: “Fue una carrera muy buena, es mi tercer título en este tipo de superficie, en este evento soy tricampeón de la categoría Sub 23 (2023, 2024 y 2025)”. La carrera fue intensa y rápida casi no hubo tiempo para el descanso, a full, fondo donde duró dos horas más una vuelta, era una carrera de circuito de 85 kilómetros, con mucho desnivel porque había parte del circuito con muchas subidas, pero eso no nos detuvo y pudimos llevar el triunfo a casa”, sostuvo el talentoso ciclista.

Además comentó: “Estoy feliz por lo que estamos logrando con mi entrenador en ruta, porque nos estamos enfocando a lo que será el campeonato Panamericano que será en Punta del Este, Uruguay en abril y usamos esta competencia como proceso ya que no hay tantas competencias debo buscar a nivel internacional para generar esa chispa de competir fuera de casa”.

Además de Carlos en la Sub 23, Antonio Alfonso, de Paraguay Cycles Club, se alzó el bronce y Bruno Zachar, del Team Minga Bike, se ubicó en el cuarto lugar.

Alice, la reina en Junior

La paraguaya Alice Hahn (16 años) fue otra destacada en la pista al coronarse campeona del GP de Cascavel en la categoría Junior. Hahn quien también sobresale en BMX se impuso en el circuito brasileño para llevarse el oro.

Hahn, que pertenece a los registros de Emboscada Cycling Club, comentó en sus redes: “Mi primera carrera de ruta fuera del país y un desafío enorme, con muchas subidas y un ritmo exigente, pero disfrutando cada kilómetro”, culminó agradeciendo a su madre y entrenador por la fuerza y confianza otorgadas.

Además de Carlos y Alice, también subió al podio internacional, Araceli Galeano (26 años), quien se quedó con la medalla de bronce en la categoría Élite. La compatriota de Hernandarias Cycles Club tuvo una destacada participación en una exigente carrera.

En sus redes comentó: “Más que emocionada por volver a correr en un grupo de chicas fuertes, de las que te hacen sacar lo mejor de una! Esta vez nos quedamos con un 3er puesto en donde di todo de mi.Agradezco al Equipo Municipal de Foz por la oportunidad a través de Lu y Cale que confían en mi trabajo para ayudar al equipo. A mi familia y todos quienes forman parte de mi día a día, todos ustedes son quienes hacen posible que siga demostrando mi potencial”.

En la misma categoría, pero en la rama masculina Sebastián Acuña, de Paraguay Cycles Club se quedó, en el cuarto puesto.