Copa Jaguareté de ciclismo, este sábado en Alto Paraná

El evento se iniciará con la modalidad contrarreloj y un mineral domingo con la modalidad ruta donde participarán más de 200 ciclistas de diferentes categorías.

El certamen pedal, que es organizado por el Team Jaguareté Cycles, tendrá la modalidad contrarreloj con un recorrido de 15 km para todas las categorías mientras que la modalidad ruta se disputará en los siguientes kilómetros 126 KM (élite y sub 23 masculino), 81 km (Junior masculino), Open Masculino, Máster A, B, C Masculino, Damas Élite, Damas (Sub-23); 41 km (Master D masculino); Damas Master A, B, C; Damas Open, Damas Junior, Damas Juvenil; Infanto-Juvenil masculino y femenino (jóvenes masculino).

La carrera

La tradicional Copa Jaguareté de Ciclismo que ya no necesita presentación está de regreso con un renovada edición. Uno de los monumentos del ciclismo de ruta, responsable de construir la historia del ciclismo paranaense y nacional llega con esta nueva edición y esta vez tendremos 2 etapas: crono y ruta!

La crono y la ruta se llevará a cabo en uno de los escenarios más épicos y desafiantes del ciclismo paranaense: Los Cedrales.

Los componentes del Team Jaguareté Cycles siempre haciendo historia en el ciclismo de ruta esta vez nos traen este nuevo desafío que promete marcar nuevamente el rumbo del ciclismo nacional llevando en alto al ciclismo paraguayo y paranaense.