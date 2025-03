Kirsty Coventry hace historia al convertirse en la primera mujer en presidir el COI

Con solo 41 años, esta exnadadora dos veces campeona olímpica sucederá al frente de la institución al alemán Thomas Bach, en el cargo los últimos 12 años.

Fue el propio dirigente alemán el que anunció el nombre de su sucesora al termino de un proceso que fue mucho más rápido de lo previsto. Con siete candidatos en liza, la cifra más alta en 130 años de historia del COI, y sin un ganador claro ‘a priori’, Coventry logró la mayoría absoluta de votos ya en la primera ronda.

“Este es un momento extraordinario. Cuando era una niña de nueve años, nunca pude imaginar estar un día aquí, pudiendo aportar algo a este increíble movimiento nuestro”, declaró Coventry nada más anunciarse su victoria.

Mujer, joven y africana: Coventry, una presidenta del COI que rompe moldes

La ganadora de siete medallas olímpicas en natación Coventry será la primera mujer y la primera persona africana en presidir el COI, por lo que la zimbabuense escribe una página crucial de la historia al convertirse en la dirigente deportiva más poderosa del planeta.

“Abriría para África, creo, muchas oportunidades para asumir diferentes roles de liderazgo. África está preparada”, dijo Coventry en un encuentro con medios, entre ellos la AFP , a menos de dos meses que fuera elegida sustituta de Thomas Bach este jueves en Costa Navarino (Grecia). “Estamos preparados para liderar. Somos capaces de liderar. Tengo el respaldo. Vamos a conseguirlo”, decía.

Lucha contra prejuicios

“He aprendido muchas cosas siendo ministra. Me propuse cambiar muchas políticas en mi país y la forma en la que se hacen las cosas. Cada país tiene sus retos y sus problemas”, dijo. “Concretamente, en Zimbabue, las elecciones de 2023 fueron las primeras en más de veinte o treinta años en las que no hubo violencia. Es un paso en la dirección correcta”, recordó.

Durante su carrera deportiva, Coventry tuvo que enfrentarse incluso a ciertos prejuicios por reivindicar su identidad africana a pesar de que siendo blanca y rubia muchos no le veían como representativa de la realidad del continente.

“Eso ha sido una cuestión que ya me plantearon cuando gané mis medallas en (los Juegos Olímpicos de Atenas en) 2004 y Zimbabue vivía una gran agitación. Alguien de la prensa me preguntó entonces si creía que el país se iba a alegrar de que una zimbabuense blanca hubiera ganado la primera medalla del país en 24 años”, relató. “Siendo sincera, me quedé helada cuando lo escuché porque yo me considero zimbabuense. Nací allí. Mi madre nació allí. Mi abuela nació allí”, recordó.

Igualdad de género

Como lema de su campaña a la presidencia del COI, Coventry ha elegido “Ubuntu”, un término de su continente que considera que contribuye al espíritu de comunidad, algo que quiere que prevalezca también en la familia olímpica.

En un momento complicado y de división en la geopolítica, Coventry espera ayudar al entendimiento mediante el deporte.

“Creo que el mundo olímpico y deportivo tiene ahora una oportunidad única para mostrar cómo debe ser la humanidad, cómo podemos respetar las diferencias de los demás”, estimó. Ser presidenta del COI es un objetivo que se había fijado por la importancia que tuvieron los Juegos Olímpicos en su trayectoria.

“Cambiaron mi vida”, asevera una mujer acostumbrada a romper techos de cristal y ser pionera. En lo referente a la igualdad de género, asegura que continuará por la senda emprendida por el COI para alcanzar nuevas cotas. “Hay que seguir impulsando la igualdad de género en los entrenadores, en nuestros administradores deportivos”, indica.

“Con mi experiencia como deportista, con la que tengo frente a las sensibilidades políticas en Zimbabue y con la visión global que me da venir un país del hemisferio Sur, pero haber estudiado en Estados Unidos. Eso es importante”, argumenta.