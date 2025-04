Futsal FIFA: Epílogo de la Liga Evolución 2024 en el COP Arena, reeditando la final del Mundial entre Brasil y Argentina

Los juegos de la Evolución se disputarán en las categorías Absoluta y Sub 20, en el peculiar sistema de campeonato de este certamen. Serán en el COP Arena de Luque, con entrada gratuita para los amantes del futsal.

Los seleccionados de Brasil y Argentina fueron los mejores de la Zona Norte y Sur, respectivamente, por lo tanto serán los protagonistas de la final 2024 del certamen.

El sistema de campeonato establece que el campeón será el que sume mas puntos combinando las categorías Absoluta y Sub 20, en dos jornadas.

* El programa. La programación de los juegos que se disputarán este sábado y domingo, será el siguiente:

Sábado 12 de abril - 17:15 Brasil vs. Argentina en Sub 20; 19:30 Brasil vs. Argentina en Mayores;

Domingo 13 de abril - 16:30 Argentina vs. Brasil en Sub 20; 18:45 Argentina vs. Brasil en Mayores.

* Invitación especial. La Divisional de futsal ha considerado oportuno que las entradas sean gratuitas, y dirigidas especialmente a las escuelas de esta disciplina deportiva, clubes de la APF, UFI Futsal, entrenadores, docentes, árbitros y simpatizantes de este hermoso deporte.