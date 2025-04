Colecta mundialista: Atletas piden ayuda para competir

Los velocistas César Almirón (atleta olímpico), Misael Zalazar, Alexis Wolk y Freddy Maidana, y los suplentes Nilo Duré y Gustavo Mongelós conforman el equipo de la posta 4x100 metros que lograron clasificarse al Mundial de Relevos 2025 que se realizará en Guangzhou, China, entre el 10 y 11 de mayo próximos.

Lea más: Desquite franjeado en el clásico

En exclusiva, Alexis Wolk, uno de los seleccionados, habló con El Polideportivo, que se emite todos los sábados por ABC Cardinal (14:00 a 16:00), y comentó sobre la realidad que están sobrellevando para ir al Mundial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nosotros nos enteramos el Jueves Santo, a través de la Federación, de que no había plata para viajar y que no iríamos al Mundial. No podíamos creer, no sabíamos qué pasó”, comenzó diciendo Wolk.

Sobre la consulta si el Comité Olímpico Paraguayo debió autorizar el viaje desembolsando los fondos dijo: “Tengo entendido que sí, ya que este año los proyectos internacionales los lleva el Comité Olímpico”.

Sobre la Federación Paraguaya de Atletismo comenta que tienen el apoyo: “Estamos en contacto permanente con el presidente, Gerardo Acosta, incluso nos brindó la cuenta de la Federación para poder recaudar ahí, y ya comenzamos a recibir algunas transferencias por lo que estamos muy agradecidos”.

“No tuvimos motivos del por qué no hay fondos, solo que no hay, por otro tema no sabría”. “Pensamos que era seguro nuestra presencia en el Mundial porque es la primera vez en la historia que Paraguay logra algo así”, sostuvo.

Para los interesados en dar su ayuda para juntar los 15.000 dólares a 20.000 dólares aproximados se pueden contactar con Alexis, al 0985 689-329.