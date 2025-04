Futsal FIFA: Arranca la tercera fecha del Premium

El encuentro de futsal será en territorio humaiteño, en Sajonia, desde las 21:00.

Lea mas: Desquite franjeado en el clásico

El viernes se jugarán cuatro partidos y todo culminará el sábado, con el compromiso televisado entre Afemec y Sport Colonial, a las 14:00, en el polideportivo del club Sol de América.

* Cotejos del viernes. Los encuentros del fin de semana serán: 3 de Mayo vs. Campoalto, en el polideportivo fernandino; Deportivo Recoleta vs. Olimpia, en cancha de los canarios; Cerro Porteño vs. Exa Ysaty, en Sol de América, todos a las 21:00.

Finalmente, Star’s Club recibirá a San Cristóbal en su casa, a las 20:30.

* Lidera Afemec. El líder solitario de la Premium es el cuadro de Afemec, con 6 puntos, San Cristóbal y Presidente Hayes con 4, Cerro, Star’s, Colonial, 3 de Mayo, Ysaty, Olimpia y Campoalto con 3, Recoleta y Humaitá sin puntos.