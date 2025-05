Tenis: Musetti no da opción de revancha a De Miñaur y se convierte en ‘top ten’

El duelo más desequilibrado de los cuatro disputados hasta ahora entre el transalpino y el oceánico cayó, de nuevo, del lado de Musetti que se ha impuesto en tres de ellos, los más recientes.

Hasta el choque que completó la jornada en la Caja Mágica todos los duelos habían sido igualados, resueltos en tres sets. Esta vez, Musetti solo necesitó una hora y veintitrés minutos y dos sets para cumplir su objetivo.

No hubo revancha para De Miñaur que cayó en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo. El italiano llegó a la final que perdió con el español Carlos Alcaraz.

Sigue sin superar los octavos de final en Madrid De Miñaur que siempre se ha estancado en octavos. Con nueve títulos, finalista este año en Róterdam, no encontró la manera de romper el saque de su rival, intacto en todo momento.

Atravesó la cuarta ronda, sin embargo, Lorenzo Musetti, undécimo del mundo y ahora los cuartos de final son su nuevo techo. El técnico de Carrara, en su cuarta presencia en Madrid, disfruta de su mejor temporada. Es el cuarto cuarto de final de un Masters 1000 que consigue Musetti, bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“En el primer set tuvo alguna opción de romperme el saque pero lo pude controlar. En el segundo, mi derecha marcó la diferencia”, dijo sobre la pista el jugador italiano que por primera vez en su carrera, a los 23 años, tendrá un sitio entre los diez mejores del mundo.

“Era un objetivo muy esperado. He trabajado mucho para lograrlo. No quiero pararme en los cuartos de final; quiero seguir. Ahora me espera un partido duro que espero sacar adelante”, añadió el italiano. Musetti es un habitual en, al menos, octavos de final en los torneos de tierra. Fue finalista de Umag en el 2024, semifinalista en los Juegos de París, cuartos en Buenos Aires en este 2025 y finalistas en Montecarlo.

De Miñaur, por su parte, no pudo superar a Carlos Alcaraz en cuanto a número de victorias en lo que va de 2025. Ambos acumulan 24 hasta ahora. Musetti le privó de la vigésima quinta.

El italiano jugará en cuartos con el canadiense Gabriel Diallo que remontó al búlgaro Grigor Dimitrov por 5-7, 7-6 (7) y 6-4.