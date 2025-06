Sabalenka: “Desde siempre me dicen que esta no es mi superficie”.

“Toda mi vida me han dicho que no es mi superficie, que no tengo confianza. Significa mucho para mí haber alcanzado esta final”, señaló.

Aseguró que ha trabajado mucho para sentirse cómoda sobre arcilla y que ahora le molesta menos jugar en esa superficie.

“Si consigo ganar será muy importante. Estoy lista para afrontar esa final y luchar cada punto, darlo todo para conseguir la victoria”, comentó.

“Ha sido un gran partido, parecía la final, pero esto no ha terminado y el sábado tendremos que seguir peleando”, agregó.