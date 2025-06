Liga Nacional de Básquetbol: Ganan los favoritos

El vigente campeón del baloncesto metropolitano, San José se impuso por 87 a 76 a los Gold, en juego que fue reñido en el inicio del compromiso, con ventaja de los colonos hasta la primera mitad (46-43). A partir de allí, los locales en el León Coundou, fueron estableciendo la ventaja que finalmente los llevó a la victoria. Parciales: 22-22, 21-24, 25-16, 19-14.

Lea mas: Cuadrangular de la Liga

En el caso de los Kings, sudaron para batir a los Rojos de Villa Morra, con el marcador volcado a favor de uno y otro inclusive hasta la segunda mitad. Los parciales fueron de 20-23, 26-14, 18-24 y 22-13.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Próxima fecha. La segunda fecha será el jueves, con los partidos: Colonias Gold vs. Olimpia en Obligado y Félix Pérez vs. San José en Villa Morra, ambos con inicio a las 20:00.

Estas semifinales se disputarán a dos ruedas, con partidos de ida y vuelta.

Avanzarán a la etapa final los dos mejores, disputando partidos al mejor de 5 cotejos, para dirimir el campeonato.

Copa Comuneros

La Copa Comuneros se inició con seis de los clubes no clasificados a la segunda etapa de la Liga.

Por la fecha inaugural, Deportivo Amambay le ganó 80-77 a Ciudad Nueva, Deportivo Campoalto 67-59 a Sportivo Luqueño y Guaireña Básquet 89-53 a San Alfonzo de Minga Guazú.

Este martes se iniciaba la fecha 2: Sportivo Luqueño vs. Amambay, Campoalto vs. Guaireña y Ciudad Nueva vs. San Alfonzo.

La tercera fecha del torneo será el viernes.