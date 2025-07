Brian Pasmor, una historia de vida que motiva: representará a Paraguay en el Mundial de Backyard Ultra

“Empecé a correr porque me di cuenta de que no llevaba una vida sana. La carrera fue mi forma de manejar el sobrepeso, y con el tiempo se convirtió en mi pasión”, relató Brian en una entrevista con el programa Tribuna de Paraguay TV. Su historia es un testimonio de transformación, disciplina y superación.

Campeón en casa, embajador en el mundo

Entre 2024 y 2025, Brian se consagró campeón en las tres ediciones paraguayas de la modalidad Backyard Ultra, realizadas en Piribebuy, Asunción y en el complejo Agua Vista de San Juan del Paraná, Itapúa. En cada una de ellas, su resistencia lo llevó a correr durante más de 24 horas seguidas.

Pero este logro no es solo individual. La Backyard Ultra es una carrera que se corre en equipo, donde el soporte emocional y logístico es clave. En ese sentido, Brian destacó el rol fundamental de su familia: “Mi hermana y mi mamá siempre me acompañan. En cada vuelta me preparan la hidratación, la alimentación y, lo más importante, el aliento”, expresó con emoción.

“Con el amanecer me recargaba de energía para seguir corriendo”, confesó. Su capacidad para mantenerse en movimiento durante horas, incluso en condiciones extremas, lo convirtió en el mejor del país en esta disciplina.

Gracias a sus logros, obtuvo el pasaporte y la visa que lo llevarán a representar a Paraguay en el campeonato mundial, un evento que reúne a los mejores corredores de resistencia del planeta.

¿Qué es la Backyard Ultra?

La Backyard Ultra es una carrera de resistencia creada por el legendario Lazarus Lake, también creador de la infame Barkley Marathons. El formato es tan simple como brutal: los corredores deben completar un circuito de 6,706 km cada hora. Si terminan antes de los 60 minutos, pueden descansar hasta la siguiente salida. El ciclo se repite hasta que solo uno quede en pie.

“La última persona en completar una vuelta dentro del tiempo es la ganadora. El resto son considerados DNF (Did Not Finish)”, explicó Patricia Ascarza, coordinadora de la edición paraguaya, en entrevista con Paraguay TV. Así mismo, la entrenadora agradeció a la Ministra de la Senatur Angie Duarte, por la declaración de interés turístico nacional mediante Resolución Nro. 739 del 13 de junio pasado.

Nos llena de orgullo compartir que la Ulala Backyard Ultra 2025 ha sido declarada de Interés Turístico Nacional por la Secretaría Nacional de Turismo. Este reconocimiento refuerza el valor que tiene esta carrera, no solo como un evento deportivo de resistencia, sino como una experiencia que promueve: el turismo activo y sostenible; el contacto con la naturaleza y el desarrollo económico y la visibilidad de las comunidades locales

Paraguay se suma al circuito mundial

La primera edición oficial de la Backyard Ultra Paraguay se celebrará el 15 de agosto en el Club Náutico Puerta del Lago de San Bernardino, este evento no solo consolida a Paraguay en el calendario internacional, sino que también ofrece una plataforma para talentos como Brian.

La historia de Brian Pasmor no es solo la de un atleta, sino la de un joven que decidió cambiar su vida y hoy inspira a miles. Su viaje de transformación, desde el sobrepeso hasta la élite del trail running, es un recordatorio de que con determinación, todo es posible. “No corro solo para ganar, corro para demostrar que todos podemos cambiar nuestras vidas”, concluyó.

Para los interesados en participar de la carrera del 15 de Agosto, pueden contactar al +595 981 626 917 o al IG: https://www.instagram.com/ulalaaventura/

