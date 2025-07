Alexander Zverev y la salud mental: “Me siento solo en la vida”

El germano, tercer mejor jugador del mundo, cayó eliminado este martes en primera ronda de Wimbledon contra el francés Arthur Rinderknech, número 72 del mundo.

A la hora de explicar la sorprendente derrota, Zverev incidió en que es un problema más mental que de tenis.

“Me siento solo ahí fuera a veces. Lo paso mal mentalmente. Lo llevo diciendo un tiempo desde el Abierto de Australia. Intento encontrar maneras de salir de este agujero, pero veo que no puedo”, comentó el alemán en rueda de prensa.

“No sé, en general me siento solo en la vida, lo cual no es bonito”, añadió.

Zverev manifestó que quizás pruebe la terapia por primera vez en su vida.

“He pasado muchas dificultades. Muchos malos momentos con la prensa, en la vida en general. Nunca me he sentido tan vacío. Sin alegría en lo que hago. No es algo relacionado con el tenis, solo que no encuentro alegría fuera del tenis tampoco. He perdido en la primera ronda, pero no creo que el tenis sea el problema ahora mismo. Es otra cosa que tengo que solucionar. Es difícil hablar de ello porque no tengo respuesta. Tengo un mes por delante hasta Canadá, veremos qué pasa hasta entonces, pero algo en mí tiene que cambiar y no es algo necesariamente en la pista de tenis”.