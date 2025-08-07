Asamblea de Panam Sports: Asunción va por los Panamericanos de mayores 2031

Asunción junto a Río-Niterói (Brasil) son las ciudades candidatas a albergar los Juegos Panamericanos de mayores 2031 algo que se analizará en estos días de asamblea.

Nuestro país ya perdió ante Lima (Perú) para el 2027, y ahora de vuelta se pone en carrera para competir por el 2031, atendiendo que ya tendrá como base estos Juegos Panamericano Junior, además del Mundial de fútbol en 2030.

Paraguay está confiado en que podrá ganar esta puja frente a poderosa Brasil atendiendo a los buenos antecedentes generados luego de los grandes eventos que se está albergando y la prueba fundamental será Asu2025.

En cuanto a la asamblea, la primera jornada se iniciará con un show de baile para todos los presentes, valorando la cultura de nuestro país y haciendo un homenaje a las tradiciones nacionales, luego tendremos las palabras de las autoridades para dar inicio a la asamblea.

Una vez iniciado el encuentro se evaluarán distintos aspectos y se establecerá el proyecto a seguir posterior a ASU2025, como los casos de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La reunión tiene gran relevancia para definir estrategias y avanzar en la organización de los siguientes eventos deportivos continentales.

En dicho lugar, primeramente, se realizará un análisis de factibilidad de los Juegos: la infraestructura, la sostenibilidad, entre otros. Y, luego, verán las siguientes ciudades candidatas para los Juegos Panamericanos 2031, donde se espera que nuestra capital salga airosa.