Ciclismo: La Vuelta a Portugal arranca con una victoria de Rafael Reis en el prólogo

El portugués Rafael Reis, corredor del Anicolor-Tien 21, fue este miércoles el más veloz en el prólogo que dio inicio a la Vuelta a Portugal en bicicleta y se adjudicó así el primer maillot amarillo de la 86ª edición de la prueba lusa.