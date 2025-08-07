Ciclismo: La Vuelta a Portugal arranca con una victoria de Rafael Reis en el prólogo

Reis, que fue el último ciclista en salir en la contrarreloj, recorrió el circuito de 3,4 kilómetros en la ciudad norteña de Maia en 3 minutos y 51 segundos.
En segundo lugar, con tres segundos más, quedó el portugués Iúri Leitão (Caja Rural Seguros-RGA) , mientras que el tercer puesto lo ocupó el belga Jens Verbrugghe (del Israel Premier Tech Academy y con +4 segundos).
También fue un buen comienzo de carrera para el defensor del título, el ruso Artem Nych (Anicolor-Tien 21), y para el español Pau Martí (Israel Premier Tech Academy), quinto y séptimo, respectivamente.
El mexicano Edgar David Cadena fue el atleta del conjunto azteca Petrolike mejor clasificado, en el 25º puesto, mientras que el 47º de Joan Roca fue el mejor registro del Illes Balears-Arabay, uno de los dos equipos españoles en la cita junto con el Caja Rural.
La Vuelta a Portugal continuará por el norte para su primera de diez etapas y la primera llegada en alto, con un recorrido de 162,3 kilómetros que comenzará en Viana do Castelo y terminará con la subida al Santuario de Sameiro en Braga. EFE