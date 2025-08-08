Hipismo: Reprograman la Segunda Fecha del Ranking

La FEDEPA emitió un comunicado con respecto a la jornada hípica que estaba prevista para este sábado y domingo, en la pista del RC4 Acá Carayá.

El comunicado reza: “Informamos que la 2ª Fecha del Ranking organizada por el Club Hípico Acá Carayá y el Club Hípico San Jorge, ha sido reprogramada para los días 16 y 17 de agosto”.

Sigue la nota: “La decisión se debe a que, debido a las intensas lluvias de los últimos días, las pistas no presentan las condiciones técnicas adecuadas para el desarrollo seguro y óptimo de la competencia”.

Finalmente, la Comisión Directiva de la FEDEPA agradece “la comprensión de todos los participantes y colaboradores”.

Las jornadas del Ranking corresponden a la Segunda Etapa de las competencias del calendario oficial del ente matriz ecuestre del Paraguay.