Entradas para los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025: estos son los precios y modalidades

Ceremonia de Inauguración – 9 de agosto
La gran apertura de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se vivirá en el estadio Defensores del Chaco, con un espectáculo central encabezado por el artista argentino Tiago PZK. El show está previsto de 19:00 a 21:30, con apertura de portones desde las 16:00.
Los precios para asistir a la ceremonia inaugural son:
- Preferencia E: Desde G 150.000
- Gradería Norte: Desde G 80.000
Los asientos no están numerados y los menores abonan desde los 2 años cumplidos.
ASU PASS: acceso a todas las competencias
Para quienes deseen vivir la experiencia completa, el ASU PASS es una opción ideal. Esta entrada única permite el acceso general a todas las sedes deportivas durante los 15 días de competencia, incluyendo:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- Comité Olímpico Paraguayo (COP) – Luque
- Secretaría Nacional de Deportes (SND) – Asunción
- Bahía de Asunción
- Costanera de Asunción
- Rakiura Resort
- Asunción Golf Club
- Lago Manene (Ypacaraí)
- Playa San José y Complejo AguaVista (Encarnación)
El ingreso está sujeto al aforo disponible y se realiza presentando el documento de identidad junto con la entrada digital (con QR).
Precios por sede:
- ASU PASS General: Gs. 150.000
- Entrada general por día – COP o SND: Gs. 20.000
- Menores de 13 años: Gratis
Dato clave
Las entradas se adquieren únicamente en línea, y cada ticket es personal e intransferible, válido para una persona por día.