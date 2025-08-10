CNR - RALLY DE CAAGUAZÚ: Migue Zaldívar toma la punta

El rally en la Capital de la Madera, que corresponde a la sexta y penúltima fecha del Campeonato Nacional de Rally, tendrá su corolario en la jornada de este domingo.

En cuanto a la competencia sabatina, Migue marcó el “scratch” en 3 de las 4 pruebas especiales cronometradas que se corrieron y se impuso a Gustavo Saba y José Luis Díaz (Toyota GR Yaris Rally), por 6,8 segundos, y a Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), por 7” exactamente (quienes ganaron 1 tramo); segundo y tercero, respectivamente.

Por su parte, Enrico Massagrande, copilotado por Gustavo García, en el Citroën DS3 R3T Max, hizo lo propio ganando también 3 de los 4 tramos, con lo que se ubica como líder provisional de la F2 y la RC4A, logrando una amplia diferencia a su favor de 1:01,2, con relación a Miguel Franco y Pedro Sosa (Peugeot 208 Rally4), y de 2:02,2, con respecto a Gabriel Duarte y Luis Quevedo (Toyota Etios), a falta de la segunda etapa que será hoy. Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz (Ford Fiesta Rally4) ganaron una PE.

Los demás ganadores de clases hasta aquí son: en la RC2B, Miki Zaldívar; en la RC2N, Ricky Fretes; en la RC4B, Pascual Consani; en la RC4C, Gabriel Duarte, y en la general Light, el piloto Saulo Segovia.

El evento caaguaceño definirá a sus vencedores en la jornada del domingo, en la etapa 2, que tendrá 5 PE bajo el crono, con un recorrido total de 65,7 kilómetros y se pondrá en marcha a las 8:30.