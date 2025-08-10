Juegos Panamericanos Junior ASU2025: Nicole va por el oro

La atleta paraguaya tuvo una gran actuación en el arranque de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, tal como esperábamos de ella, y consiguió ganar la prueba con autoridad, con buen registro, comparativamente con la otra tanda eliminatoria.

Nicole se impuso en una de sus especialidades, el par de remos cortos para avanzar a la final A y competir este domingo para pelear por uno de los metales.

La remera cronometró 8 minutos y 15.89 segundos en los 2.000 metros del circuito en la Bahía de Asunción. La atleta nacida el 11 de mayo de 2003 superó por 5.67 segundos a la chilena Felipa Rosas, su escolta, que registró en cronos 8’21.56.

Por su parte, la uruguaya Cloe Callorda acabó tercera con 8’25.45, la argentina Elena Cerrudo finalizó cuarta con 8’:29.44, mientras que la brasileña Julia Dos Santos llegó en quinto lugar en un tiempo de 8’45.08.

Por su lado, en la Serie 2 del clasificatorio, la mexicana Ximena Castellanos con 8’33.90 y la peruana Luciana Zegarra con 8’37.93’’ fueron primera y segunda respectivamente y accedieron a la Final A.

La final será entre: Cloe Callorda (Uru), Luciana Zegarra (Per), Nicole Martínez (Par), Ximena Castellanos (Méx), Felipa Rosas (Chi) y Julia Dos Santos (Bra).

Hay inmejorables posibilidades que la paraguaya consiga el oro, puesto que no solo superó por buen margen a su inmediata seguidora en su eliminatoria, sino que también a la mexicana Castellanos, la ganadora de la otra serie, con una diferencia de 18.01 segundos.

* Remo masculino. No hubo igual suerte para los paraguayos en su incursión en doble par de remos cortos donde Gabriel Yser y Alejo Giménez terminaron terceros en su tanda con 7:16.58. Luego participaron en el repechaje, pero quedaron en quinto y último lugar, con 6:56.61, sin poder ingresar al lote de la Final A.

* Skeet. Este sábado también incursionaron los tiradores del skeet de ambas ramas, pero sin paraguayos en el stand de tiro. El domingo se repartirán las medallas en esta modalidad.