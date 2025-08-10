Asu 2025: este es el objetivo de la delegación paraguaya

Los II Juegos Panamericanos Junior Asu 2025 iniciaron este sábado y se celebrarán en nuestro país hasta el 23 de agosto próximo con más de 4.000 atletas de 41 países, 28 deportes y 42 disciplinas.

Al respecto, la remera Rocío Rivarola, actualmente directora deportiva del COP, precisó que Paraguay es representado por una delegación de 318 atletas en casi todos los deportes, salvo trampolín y nado sincronizado.

Asimismo, confirmó que el objetivo de los compatriotas es poder duplicar la cantidad de medallas que se obtuvieron en la primera edición de estos juegos en Cali, Colombia: 10, por lo que ahora se espera llegar o superar 20.

Otro punto que detalló es que todos los deportes que son en espacios abiertos grandes tiene acceso gratuito, mientras que para otras prácticas deportivas se pueden conseguir entradas por todo el evento o por cada día en específico. Los tickets se consiguen en Tuti.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Asu2025: Informan cierre de la Costanera durante tres días

“Una gran fiesta deportiva”

La atleta también aseguró que todos estos juegos corresponderán a una “gran fiesta deportiva”, algo que también promoverá un mayor interés deportivo y cultural, tal como ocurrió con los Juegos Odesur en 2022.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tenemos gran un desarrollo deportivo, resultados y atletas. Una gran fiesta deportiva que va a salir bien; ahora tenemos 41 países. Lo lindo de estos juegos, aunque el frío asusta un poco, es que son los juegos de la juventud y es otro ambiente; banderas, música, alegría, es otra esencia”, comentó a ABC Cardinal.

Lea más: Asamblea de Panam Sports: Juegos Panamericanos Lima 2027, el siguiente paso