Asu2025: La esgrimista Janine Hanspach suma medalla de bronce para el Team Paraguay

Janine Hanspach de gran jornada este domingo en la Secretaría Nacional de Deportes no pudo acceder a la final por el oro de la modalidad espada individual femenina tras caer en las semifinales frente a la mexicana Ana Paredes por el marcador de 15-13 en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025.

La paraguaya sumó la primera presea para la esgrima y la cuarta del Team Paraguay sumando a las anteriores tres logradas en el remo. Al quedar en semifinales ya no se disputa un encuentro por el tercer lugar lo que implica, al igual que otros deportes, que hay doble bronce.

Hanspach derrotó a la chilena Simone Combatti 15-8 en los cuartos de final, y anteriormente en la ronda de 16 venció a la argentina Eva Bottazzini también por 15-8.

Otro del Team Paraguay, en sable masculino Gonzalo Ruiz cayó en combate 12-15 ante Marcus Pitta de Brasil y se despidió de la competencia en la ronda de 16

