Plata para Paraguay en remo masculino de los Panamericanos Júnior ASU 2025

En una emocionante final disputada en la Bahía de Asunción, el dúo paraguayo conformado por Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi conquistó la medalla de plata en la prueba de dos sin timonel masculino de los Juegos Panamericanos Júnior ASU 2025. Con un rendimiento sólido y gran coordinación, los representantes guaraníes pelearon hasta el último metro por el primer lugar.

Lea más: Asu2025: Intensa jornada en la agenda del domingo

El oro finalmente quedó en manos del equipo chileno, que logró imponerse con un cierre potente en los últimos tramos de la competencia. El tercer lugar fue para Brasil, que completó el podio con un tiempo competitivo, pero sin alcanzar el ritmo impuesto por paraguayos y chilenos.

Esta presea de plata representa un nuevo logro para el remo nacional, que sigue sumando podios en la segunda edición de los Panamericanos Júnior. La actuación de Villalba e Invernizzi reafirma el crecimiento de la disciplina en el país y deja en claro que Paraguay es un rival a tomar en cuenta en la región.