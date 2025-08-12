Incursión guaraní en los Juegos: Sin muchas satisfacciones

En la fecha habrá masiva participación de atletas paraguayos en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.

* Tenis: Victoria López y Julieta Marcos perdieron 2-0 (6-2, 6-1) contra las chilenas Agustina Soto y Camila Rodero. Julieta Marcos perdió 2-0 (6-3, 6-2) frente a la peruana Francesca Maguiña y ambas quedaron fuera.

* Vóleibol de pista: Las paraguayas cosecharon su segunda derrota, esta vez frente a Argentina, por 3-0 (25-16, 25-12, 25-21), ya sin posibilidades de avanzar.

* Judo: Enzo Peralta perdió en 73 kg. contra el estadounidense Anthony Farnot y en el repechaje contra el colombiano Keiner Sánchez, ubicándose en séptimo lugar.

Elías Verón perdió contra el brasileño Luan Almeida y en el repechaje contra el peruano Benjamín Galarreta, quedando también séptimo en 81 kg.

* Natación: No hubo actuaciones resaltantes ayer. En 100 metros mariposa, Astrid Caballero fue 24ª y Harumi Baigorria 28ª. Constanza Areco y Cielo Peralta, finalizaron 19ª y 26ª, respectivamente, en 200 Libre.

Fiorella Mateos, Constanza Areco, Camilo Villalba y Bruno Heinechen quedaron 13° en 4x100 Libre Mixto.

En la camada varonil, Ernesto González fue 21° e Iván Correa 22° en 100 mariposa. En 200 metros espalda, Mateo Mascareño quedó 11° e Iván Correa se ubicó en el puesto 14°. En 200 Libre, Camilo Villalba y Laurent Barrios, quedaron 21° y 24°, respectivamente.