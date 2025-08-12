Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: tercera jornada en vivo y los horarios del Team Paraguay

La emoción continúa en Asunción con la tercera jornada de los Juegos Panamericanos Junior 2025, que ya tiene sus competencias en pleno desarrollo. En este seguimiento en vivo podrás revivir los mejores momentos, conocer los resultados y consultar los horarios en los que el Team Paraguay saldrá a la pista, el agua o la cancha en busca de medallas frente a miles de fanáticos locales.

10:30 Resumen de las competencias

Natación 200m Dorso Femenino: Cristhiane Añasco finaliza 7° en su heat con 2:34.84 y queda 22° en la clasificación general. Termina su participación en esta prueba.

Squash Singles Masculino: Andrés Acosta cae 0-3 ante Angel Enriquez (GUA) y finaliza su recorrido en singles. Gran esfuerzo y experiencia adquirida.

Natación 100m Mariposa Masculino: Ernesto González queda 7° en su heat con 56.74 y cierra su participación en esta prueba en el puesto 21.

Natación 100m Mariposa Masculino: Iván Correa finaliza 2° en su heat con 56.86, terminando 22° en la clasificación general y cerrando su participación en la prueba.

Esgrima Espada Masculina: Merardo Bernal pierde 2-5 contra Miguel Figueroa (VEN) y se ubica en el cuadro de 16, a la espera de su próximo rival.

Natación 100m Mariposa Femenino: Harumi Baigorria finaliza 4° en su heat con 1:13.04 y termina 28° en la general, cerrando su participación en esta prueba.

Natación 100m Mariposa Femenino: Astrid Caballero finaliza 8° en su heat con 1:06.81, quedando 24° en la clasificación y cerrando su participación.

Natación 200m Libre Masculino: Camilo Villalba termina 7° en su heat con 1:58.47 y queda 21° en la general, finalizando su participación en la prueba.

Natación 200m Libre Masculino: Laurent Barrios gana su heat con 1:59.01, pero finaliza 24° en la clasificación general, cerrando su participación en esta prueba.

10:20 Grave accidente en BMX

En plena hora de calentamiento en el Parque de Deportes Urbanos, la atleta argentina Luz Corpacci sufrió una fuerte caída de espaldas mientras intentaba un frontflip, quedando inconsciente en la pista y generando una inmediata y tensa reacción de todo el recinto. El equipo médico ingresó rápidamente para asistirla, estabilizándola en el lugar.

10:02 Squash: Nicole Krauch inicia la participación paraguaya con triunfo contundente

La raqueta paraguaya Nicole Krauch arrancó con todo en las competencias de squash al vencer 3-0 a Atherley Eboni de Barbados, con parciales de 11-6, 11-9 y 11-5. Con este resultado, Krauch aseguró su pase a los octavos de final, marcando un sólido comienzo para la delegación guaraní en los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

El dominio de Krauch en la cancha fue claro desde el primer punto, mostrando precisión y control que no dejaron margen de reacción a su rival. Este avance impulsa las expectativas para la siguiente ronda, donde la competencia será aún más dura.

10:00 Tiro con Arco: Eva Nakatani avanza a octavos

La arquera paraguaya Eva Nakatani se impuso con un marcador de 6-4 a la venezolana Wuileimy Labastida en los 16vos de final del recurve individual femenino. Con esta victoria, Nakatani asegura su pase a los octavos de final, donde enfrentará a Ángela Ruiz Rosales, medallista de bronce en París 2024.

El enfrentamiento fue intenso y mostró la determinación de la representante guaraní, que supo manejar la presión para cerrar la serie a su favor. Ahora, la competencia se pone aún más exigente con la próxima rival, una atleta de élite que promete un duelo de alto nivel.

09:40<b> </b>Natación: Cielo Peralta finaliza 8° en heat

La nadadora paraguaya Cielo Peralta cerró su participación en los 200 metros libre femeninos en el Heat 2, donde terminó en 8° lugar con un tiempo de 2:16.26. Con este resultado, Peralta finalizó en la posición 26 de la prueba, marcando su paso en la natación de los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

09:25 Remo masculino: Paraguay termina 5° en la final

El equipo paraguayo integrado por Nicolás Villalba, Nicolás Invernizzi, Alejo Giménez y Gabriel Yser logró un sólido 5° lugar en la final de la categoría Cuatro sin timonel Sub23 Masculino, registrando un tiempo de 6 minutos y 43 segundos con 07 centésimas. Aunque no alcanzaron podio, demostraron un rendimiento competitivo y prometedor para el futuro del remo nacional en los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

09:00 Remo femenino

En la prueba de Doble Sub23 Femenino – Heat 1, la dupla paraguaya conformada por Agustina López y Lucía Martínez se ubicó en el cuarto lugar, aguardando aún la confirmación oficial de su marca. Este resultado las envía al repechaje, instancia que se disputará a las 10:15 y que será clave para definir sus posibilidades de avanzar en la competencia.

08:30 Estos son los horarios de las competencias