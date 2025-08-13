Cuarta jornada de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025: seguimos minuto a minuto al Team Paraguay

El deporte joven de Paraguay vive otro día de intensa acción en la cuarta jornada de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. Desde las primeras horas, los atletas albirrojos compiten en busca de nuevos triunfos y marcas históricas.
A través de nuestra cobertura minuto a minuto, te acercamos cada resultado, cruce y emoción que deja la participación nacional en este evento continental.
Lea más: Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados
09:00 Remo – Doble Sin Timonel Femenino
¡Histórico para el remo paraguayo! Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez conquistaron la medalla de plata en la prueba de Doble Sin Timonel en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. Con una regata sólida y un cierre emocionante, las representantes del Team Paraguay se consagraron subcampeonas continentales, sumando una nueva alegría para la delegación nacional.
08:30 Remo – Single Sub23 Masculino – Heat 2
Gonzalo Ruiz finalizó en la cuarta posición con un tiempo de 7:35.07 en su serie del Single Sub23 Masculino. Con este resultado, el remero paraguayo disputará el repechaje programado para las 10:15, en busca de un lugar en la siguiente fase.
Agenda de competencias de hoy martes
- 8:00 - Remo: Un par de remos cortos: Gonzalo Ruiz. Bahía de Asunción.
- 8:30 - Remo: Doble par de remos cortos: Agustina López y Lucía Martínez. Bahía de Asunción.
- 8:30 - Tiro Deportivo: Pistola de aire. Comité Olímpico Paraguayo.
- 8:45 - Remo: Dos remos sin timonel: Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez de Mello. Bahía de Asunción.
- 9:00 - Esgrima: Florete y sable ambas ramas. Secretaría Nacional de Deportes.
- 9:00 - Natación: 100 m libre, espalda y 200 m espalda y pecho; 800 m libre y 4x100 relevo combinado mixto. Comité Olímpico Paraguayo.
- 9:30 - Gimnasia: Trampolín: sincronizado final. Secretaría Nacional de Deportes.
- 9:30 - Tiro con Arco: Equipos mixtos. Comité Olímpico Paraguayo.
- 10:00 - Gimnasia: Trampolín: sincronizado final. Secretaría Nacional de Deportes.
- 10:00 - Squash: Individuales semifinales. Secretaría Nacional de Deportes.
- 10:30 - Judo: Varias categorías en ambas ramas. Comité Olímpico Paraguayo.
- 10:45 - Remo: Bote de ocho femenino. Bahía de Asunción.
- 11:00 - Tenis: Singles ambas ramas. Ronda 32. Rakiura.
- 11:00 - Tiro Deportivo: Pistola de aire final. Comité Olímpico Paraguayo.
- 11:05 - Ciclismo Pista: Persecución y velocidad. Comité Olímpico Paraguayo.
- 11:30 - Gimnasia: Rítmica mazas y cinta individual. Secretaría Nacional de Deportes.
- 13:35 - Tiro Deportivo: Rifle de aire. Comité Olímpico Paraguayo.
- 14:35 - Esgrima: Florete y sable semifinales. Secretaría Nacional de Deportes.
- 16:00 - Gimnasia: Trampolín: individual final. Secretaría Nacional de Deportes.
- 16:30 - Esgrima: Florete y sable finales. Secretaría Nacional de Deportes.
- 16:30 - Gimnasia: Trampolín: individual final. Secretaría Nacional de Deportes.
- 17:00 - Bádminton: Individual masculino semifinal. Secretaría Nacional de Deportes.
- 17:00 - Tenis: Dobles mixto octavos de final. Rakiura.
- 18:00 - Gimnasia: Rítmica: 5 pares mazas. Secretaría Nacional de Deportes.
- 18:00 - Squash: Individuales finales. Secretaría Nacional de Deportes.
- 18:00 - Natación: 100 m libre, espalda y 200 m espalda y pecho; 800 m libre y 4x100 relevo combinado mixto. Comité Olímpico Paraguayo.
- 18:10 - Bádminton: Individual femenino semifinal. Secretaría Nacional de Deportes.
- 18:25 - Ciclismo Pista: Persecución y velocidad. Comité Olímpico Paraguayo.
- 19:20 - Bádminton: Dobles mixto semifinal. Secretaría Nacional de Deportes.
- 19:30 - Balonmano: Paraguay-Chile femenino. Secretaría Nacional de Deportes.
- 19:30 - Hockey: Paraguay-Brasil masculino. Comité Olímpico Paraguayo.
- 20:30 - Vóley de Pista: Paraguay vs. Cuba. Comité Olímpico Paraguayo.