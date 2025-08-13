Hipismo: Se viene la Segunda Fecha

Esta segunda fecha de la Segunda Etapa de las competencias ecuestres será organizada en forma conjunta por los clubes hípicos Acá Carayá y San Jorge.

Lea mas: Reprograman segunda fecha

Las justas debían realizarse la semana pasada, pero a raíz de las inclemencias climáticas se postergó.

* Programa. La programación de los saltos señala que ingresarán al ruedo en primer turno las amazonas y jinetes de la Categoría Mini Escuela, a partir de las 8:00, para sortear obstáculos a 0,30 metros de altura.

Posteriormente saltarán los atletas de las escuelas, Menores y Mayores, en alturas de 0,60 y 0,70 metros, a “Tiempo ideal”.

En medio de las escuelas, ingresarán a competir las categorías mas altas.

Los Children, Junior, Amateur y Sénior de las categorías superiores saltarán vallas a 1,20 1,30 y 1,40 metros, en el tipo de prueba “Dos fases especiales” los primeros, y en las dos últimas categorías competirán a “Un desempate”.

Los encargados en proseguir el espectáculo serán las amazonas y jinetes de las escuelas nuevamente.

Competirán los chicos de 0,80 y 0,90 metros, en tipo de prueba a “Tiempo ideal”. Para finalizar ingresarán los binomios en Children, Junior, Amateur y Senior, que saltarán 1,00 y 1,10 metros, a “Dos fases especiales”.