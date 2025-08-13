Polideportivo

Hipismo: Se viene la Segunda Fecha

Este sábado y domingo se disputará la segunda fecha del Ranking de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa). Las sueltas hípicas serán en la pista de césped del Acá Carayá.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 23:25
La amazona Thais Chamorro, de la Sociedad Hípica Paranaense, competirá en 1,00 metro.
Esta segunda fecha de la Segunda Etapa de las competencias ecuestres será organizada en forma conjunta por los clubes hípicos Acá Carayá y San Jorge.

Las justas debían realizarse la semana pasada, pero a raíz de las inclemencias climáticas se postergó.

* Programa. La programación de los saltos señala que ingresarán al ruedo en primer turno las amazonas y jinetes de la Categoría Mini Escuela, a partir de las 8:00, para sortear obstáculos a 0,30 metros de altura.

Posteriormente saltarán los atletas de las escuelas, Menores y Mayores, en alturas de 0,60 y 0,70 metros, a “Tiempo ideal”.

En medio de las escuelas, ingresarán a competir las categorías mas altas.

Los Children, Junior, Amateur y Sénior de las categorías superiores saltarán vallas a 1,20 1,30 y 1,40 metros, en el tipo de prueba “Dos fases especiales” los primeros, y en las dos últimas categorías competirán a “Un desempate”.

Los encargados en proseguir el espectáculo serán las amazonas y jinetes de las escuelas nuevamente.

Competirán los chicos de 0,80 y 0,90 metros, en tipo de prueba a “Tiempo ideal”. Para finalizar ingresarán los binomios en Children, Junior, Amateur y Senior, que saltarán 1,00 y 1,10 metros, a “Dos fases especiales”.

