Polideportivo

ASU 2025: ¡El remo logró la octava medalla del Team Paraguay!

El Team Paraguay sumó una nueva medalla, la segunda del día, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 12:32
El Team Paraguay sumó la octava medalla en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con el remo.
El remo volvió a conquistar una nueva medalla en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Nicole Martínez, Fiorela Rodríguez, Agustina López, Lucía Martínez, Nicolás Villalba, Nicolás Invernizzi, Gabriel Yser, Alejo Giménez y Juan Iglesias (timonel) subieron al podio en la categoría ocho mixto (Mix8+): acabaron en el tercer puesto y ganaron el bronce.

El equipo paraguayo cronometró 6 minutos, 9 segundos y 42 centésimas en los 2.000 metros del circuito en la Bahía de Asunción: terminó a 6.21 segundos de Chile, que obtuvo el oro, y a menos de 2 segundos de Brasil, que finalizó segundo y ganó plata. La presea es la octava del conjunto guaraní, la segunda del día tras el bronce en cuatro pares de remos cortos femenino.

