ASU 2025: ¡El remo logró la octava medalla del Team Paraguay!

El remo volvió a conquistar una nueva medalla en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Nicole Martínez, Fiorela Rodríguez, Agustina López, Lucía Martínez, Nicolás Villalba, Nicolás Invernizzi, Gabriel Yser, Alejo Giménez y Juan Iglesias (timonel) subieron al podio en la categoría ocho mixto (Mix8+): acabaron en el tercer puesto y ganaron el bronce.

El equipo paraguayo cronometró 6 minutos, 9 segundos y 42 centésimas en los 2.000 metros del circuito en la Bahía de Asunción: terminó a 6.21 segundos de Chile, que obtuvo el oro, y a menos de 2 segundos de Brasil, que finalizó segundo y ganó plata. La presea es la octava del conjunto guaraní, la segunda del día tras el bronce en cuatro pares de remos cortos femenino.