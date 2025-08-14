ASU 2025: ¡El Team Paraguay suma una nueva medalla en el remo!

El Team Paraguay abrió el día con una nueva medalla en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Nicole Martínez, Fiorela Rodríguez, Agustina López y Lucía Martínez finalizaron en el tercer lugar de la Final A en el cuatro pares de remos cortos femenino y conquistaron el bronce: cronometraron 6 minutos, 50 segundos y 83 centésimas en los 2.000 metros del circuito en la Bahía de Asunción.

Lea más: Team Paraguay en vivo en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

Las Martínez, Rodríguez y López culminaron la competencia a 4.29 segundos de las ganadoras, las chilenas Amanda Araneda, Felipa Rosas, Antonia Pichott y Antonia Liewald, quienes registraron 6′45.54′' y festejaron con el oro. Por su lado, las brasileñas Isabella Gomes, Jennifer de Almeida, Julia Dos Santos y Lara Pizarro (6′49.29′') subieron al podio en el segundo puesto y celebraron con la presea de plata.