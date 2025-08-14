Polideportivo

ASU 2025: ¡El Team Paraguay suma una nueva medalla en el remo!

Nicole Martínez, Fiorela Rodríguez, Agustina López y Lucía Martínez conquistaron la medalla de bronce en cuatro pares de remos cortos femenino. Con un nuevo podio en el remo, el Team Paraguay llegó a las 7 medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 09:50
El cuarteto femenino compuesto por Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López y Fiorela Rodríguez conquistó la medalla de plata en la final de la modalidad 4-W de remo. Foto: COP
El cuarteto femenino compuesto por Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López y Fiorela Rodríguez conquistó la medalla de plata en la final de la modalidad 4-W de remo. Foto: COP

El Team Paraguay abrió el día con una nueva medalla en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Nicole Martínez, Fiorela Rodríguez, Agustina López y Lucía Martínez finalizaron en el tercer lugar de la Final A en el cuatro pares de remos cortos femenino y conquistaron el bronce: cronometraron 6 minutos, 50 segundos y 83 centésimas en los 2.000 metros del circuito en la Bahía de Asunción.

Lea más: Team Paraguay en vivo en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

Las Martínez, Rodríguez y López culminaron la competencia a 4.29 segundos de las ganadoras, las chilenas Amanda Araneda, Felipa Rosas, Antonia Pichott y Antonia Liewald, quienes registraron 6′45.54′' y festejaron con el oro. Por su lado, las brasileñas Isabella Gomes, Jennifer de Almeida, Julia Dos Santos y Lara Pizarro (6′49.29′') subieron al podio en el segundo puesto y celebraron con la presea de plata.

Enlace copiado