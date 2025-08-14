Minuto a minuto del Team Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

El deporte no espera, y nosotros tampoco: desde el arranque de la jornada hasta el último pitazo o cruce de meta, te contamos minuto a minuto cómo le va al Team Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. Resultados actualizados, emociones en directo y toda la acción desde los distintos escenarios donde los atletas paraguayos buscan dejar huella.

Lea más: Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados

09:40 Gimnasia Rítmica – Final de Mazas

A las 11:45, la paraguaya Ana Carolina de Conto, de tan solo 14 años, salta a escena para disputar la final en la modalidad de mazas. Se encuentra entre las 8 mejores y hoy va por la medalla en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

08:40 ¡Paraguay suma BRONCE en 4X W!

Nicole Martínez, Fiorela Rodríguez, Agustina López y Lucía Martínez se subieron al podio continental en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 tras conquistar la medalla de bronce en la prueba de 4X W. Es la séptima presea para nuestro país en esta edición del torneo.

08:30 Single Sub23 Masculino – Final B

Gonzalo Ruíz cerró su participación con un 3° lugar en la Final B, registrando un tiempo de 7:49.87.Con este resultado, se ubica en la 9.ª posición de la clasificación general.

Cronograma de competencias para hoy miércoles 13 de agosto