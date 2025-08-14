Minuto a minuto del Team Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

El deporte no espera, y nosotros tampoco: desde el arranque de la jornada hasta el último pitazo o cruce de meta, te contamos minuto a minuto cómo le va al Team Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. Resultados actualizados, emociones en directo y toda la acción desde los distintos escenarios donde los atletas paraguayos buscan dejar huella.
Lea más: Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados
09:40 Gimnasia Rítmica – Final de Mazas
A las 11:45, la paraguaya Ana Carolina de Conto, de tan solo 14 años, salta a escena para disputar la final en la modalidad de mazas. Se encuentra entre las 8 mejores y hoy va por la medalla en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.
08:40 ¡Paraguay suma BRONCE en 4X W!
Nicole Martínez, Fiorela Rodríguez, Agustina López y Lucía Martínez se subieron al podio continental en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 tras conquistar la medalla de bronce en la prueba de 4X W. Es la séptima presea para nuestro país en esta edición del torneo.
08:30 Single Sub23 Masculino – Final B
Gonzalo Ruíz cerró su participación con un 3° lugar en la Final B, registrando un tiempo de 7:49.87.Con este resultado, se ubica en la 9.ª posición de la clasificación general.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Cronograma de competencias para hoy miércoles 13 de agosto
- 8:00 - Remo: Un par de remos cortos (Gonzalo Ruiz) en la Bahía de Asunción.
- 8:30 - Remo: Cuatro pares de remos cortos femenino (Fiorela Rodríguez, Agustina López, Nicole Martínez y Lucía García) en la Bahía de Asunción.
- 9:00 - Gimnasia: Rítmica: Aro, pelota finales en la Secretaría Nacional de Deportes.
- 10:30 - Remo: Cuatro pares de remos cortos masculino (Jorge Pettengill, Anthony Madan, Gonzalo Ruiz y Santino Ortega) en la Bahía de Asunción.
- 10:30 - Judo: Equipos mixtos: Preliminares en el Comité Olímpico Paraguayo.
- 10:40 - Remo: Bote de ocho mixto (Fiorela Rodríguez, Nicolás Villalba, Gabriel Yser, Agustina López, Nicolás Invernizzi, Alejo Giménez, Nicole Martínez, Juan Iglesias y Lucía Martínez) en la Bahía de Asunción.
- 11:00 - Tenis: Singles octavos de final ambas ramas en Rakiura.
- 11:05 - Ciclismo: Pista: Velocidad y ómniun clasificatorio en el Comité Olímpico Paraguayo.
- 11:10 - Gimnasia: Rítmica: 5 aros, mazas, cinta y 5 pares de mazas en la Secretaría Nacional de Deportes.
- 14:00 - Squash: Dobles masculino y femenino y mixto cuartos de final en la Secretaría Nacional de Deportes.
- 15:00 - Judo: Equipos mixtos: Combates por bronce y finales en el Comité Olímpico Paraguayo.
- 16:00 - Vóley de Pista: Cuartos de final 1 femenino en el Comité Olímpico Paraguayo.
- 17:00 - Bádminton: Dobles mixto finales en la Secretaría Nacional de Deportes.
- 17:00 - Natación: 50 m libres, 400 m combinado (ambas ramas) y 4x200 m relevo, estilo libre femenino en el Comité Olímpico Paraguayo.
- 17:00 - Tenis: Dobles octavos de final ambas ramas en Rakiura.
- 18:00 - Natación: 50 m libres, 400 m combinado (ambas ramas) y 4x200 m relevo, estilo libre femenino en el Comité Olímpico Paraguayo.
- 18:00 - Bádminton: Individual femenino finales en la Secretaría Nacional de Deportes.
- 18:40 - Bádminton: Individual masculino finales en la Secretaría Nacional de Deportes.
- 18:45 - Ciclismo: Pista: Velocidad y ómniun finales en el Comité Olímpico Paraguayo.
- 19:00 - Vóley de Pista: Cuartos de final 2 femenino en el Comité Olímpico Paraguayo.
- 19:30 - Hockey Femenino: Uruguay-Paraguay Grupo A en el Comité Olímpico Paraguayo.