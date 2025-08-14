Dobles mixtos de squash: Medalla asegurada

En el squash hay doble medalla de bronce, por lo que la dupla nacional se asegura por lo menos la presea de ese metal.
Fio ya se colgó la medalla de oro en singles femenino.
Lea mas: Fiorella Gatti ganó la medalla de oro
En cuanto al rival de turno, los paraguayos se enfrentarán este jueves (13:00) a los incaicos Luciana y Amaro Castillo, en el SND, para pelear el oro o plata.
La otra semifinal será entre mexicanos y argentinos.
La dupla guaraní se impuso este miércoles con solvencia 2-0 a los guatemaltecos Ana Sánchez e Israel Monteros, con excluyentes parciales de 11-1 y 11-4.
* Otros cotejos de cuartos. En los demás partidos de esta instancia, los mexicanos Mariana Narváez y Wally Ávila se impusieron 2-0 a los brasileños Laura Silva/Isaías Melo, los peruanos Luciana Castillo/Amaro Castillo le ganaron a los ecuatorianos Ariana Alava/Javier Romo y los argentinos Paula Rivero/Segundo Portabales a los barbadenses Sarrayah Yearwood/Aidan Parris.