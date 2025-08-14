Polideportivo

Dobles mixtos de squash: Medalla asegurada

El squash, en dobles mixtos, le dará a Paraguay otra medalla, luego de la excelente victoria de la dupla Fiorella Gatti/Damián Casarino, en la etapa de cuartos de final del certamen en los Panamericanos Asu2025.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 21:46
Damián Casarino y Fiorella Gatti aseguraron una presea mas.
En el squash hay doble medalla de bronce, por lo que la dupla nacional se asegura por lo menos la presea de ese metal.

Fio ya se colgó la medalla de oro en singles femenino.

En cuanto al rival de turno, los paraguayos se enfrentarán este jueves (13:00) a los incaicos Luciana y Amaro Castillo, en el SND, para pelear el oro o plata.

La otra semifinal será entre mexicanos y argentinos.

La dupla guaraní se impuso este miércoles con solvencia 2-0 a los guatemaltecos Ana Sánchez e Israel Monteros, con excluyentes parciales de 11-1 y 11-4.

* Otros cotejos de cuartos. En los demás partidos de esta instancia, los mexicanos Mariana Narváez y Wally Ávila se impusieron 2-0 a los brasileños Laura Silva/Isaías Melo, los peruanos Luciana Castillo/Amaro Castillo le ganaron a los ecuatorianos Ariana Alava/Javier Romo y los argentinos Paula Rivero/Segundo Portabales a los barbadenses Sarrayah Yearwood/Aidan Parris.

