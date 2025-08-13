Polideportivo

Juegos Panamericanos Junior Asu2025: Fiorella Gatti ganó la medalla de oro en Squash

La excelente squashista Fiorella Gatti (17 años) se impuso este martes en la final de los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 a la brasileña Laura Silva, y se colgó la presea dorada en esta disciplina, la segunda para el país y la sexta en el medallero para Paraguay.

12 de agosto de 2025 - 19:35
Fiorella Gatti (2ª izq.) se colgó la presea de oro en single squash, ganando la segunda presea dorada para nuestro país.
Fiorella se impuso con autoridad en la final del squash femenino de los Panamericanos Asu2025 y consiguió la sexta medalla para el país, la segunda dorada.

Fio le ganó 3-0 a la brasileña Silva, con parciales de 11-8 17-15 14-12 y le dio otra gran satisfacción a nuestro país, corroborando sus grandes condiciones en este deporte y con mucha tela que cortar todavía a su corta edad.

Para que la paraguaya llegue a esta instancia le había ganado en semifinales a la mexicana Mariana Narváez por 3-1 (12-10, 9-11, 11-2, 11-8).

Fio se consolida como una de las grandes referencias continentales en este deporte, una verdadera satisfacción para el Paraguay, y siendo “profeta en su tierra”, en estos juegos que, tal como en los Suramericanos Asu2022, es monitoreada con emoción y esperanza por todo un país.

