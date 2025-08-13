Juegos Panamericanos Junior Asu2025: Fiorella Gatti ganó la medalla de oro en Squash

Fiorella se impuso con autoridad en la final del squash femenino de los Panamericanos Asu2025 y consiguió la sexta medalla para el país, la segunda dorada.

Fio le ganó 3-0 a la brasileña Silva, con parciales de 11-8 17-15 14-12 y le dio otra gran satisfacción a nuestro país, corroborando sus grandes condiciones en este deporte y con mucha tela que cortar todavía a su corta edad.

Para que la paraguaya llegue a esta instancia le había ganado en semifinales a la mexicana Mariana Narváez por 3-1 (12-10, 9-11, 11-2, 11-8).

Fio se consolida como una de las grandes referencias continentales en este deporte, una verdadera satisfacción para el Paraguay, y siendo “profeta en su tierra”, en estos juegos que, tal como en los Suramericanos Asu2022, es monitoreada con emoción y esperanza por todo un país.

