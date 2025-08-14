Polideportivo

Liga Premium de Futsal FIFA: El sábado surgirán los finalistas

La Divisional de Futsal FIFA programó para el sábado los partidos de vuelta de la etapa semifinal de la Liga Premium de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 19:43
Afemec, el equipo más regular de la Liga Premium de esta temporada. Está a un paso de la final.
La jornada de doble programación del futsal será nuevamente en el polideportivo de la Cooperativa de Capiatá.

Afemec y Cerro Porteño sacaron ventaja en sendos juegos de ida, por lo que están a un empate de las finales del certamen.

En primer turno jugarán Afemec y San Cristóbal, desde el mediodía. Los “educadores” ganaron 4-2 en el partido de ida.

De fondo, Olimpia enfrentará a Cerro Porteño, desde las 15:00. Los azulgranas sacaron ventaja mínima en la ida, con el triunfo de 1-0.

En esta instancia, importa la diferencia de goles.

