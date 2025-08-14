Liga Premium de Futsal FIFA: El sábado surgirán los finalistas

La jornada de doble programación del futsal será nuevamente en el polideportivo de la Cooperativa de Capiatá.
Afemec y Cerro Porteño sacaron ventaja en sendos juegos de ida, por lo que están a un empate de las finales del certamen.
En primer turno jugarán Afemec y San Cristóbal, desde el mediodía. Los “educadores” ganaron 4-2 en el partido de ida.
De fondo, Olimpia enfrentará a Cerro Porteño, desde las 15:00. Los azulgranas sacaron ventaja mínima en la ida, con el triunfo de 1-0.
En esta instancia, importa la diferencia de goles.